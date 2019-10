Fórmula 1 Charles Leclerc quer ser “mais decisivo nas escolhas” da Ferrari Por

Quarto no Grande Prémio do México de Fórmula 1, depois de ter partido da ‘pole-position’ e ter liderado a corrida, Charles Leclerc quer ter mais preponderância nas táticas da Ferrari.

A estratégia seguida pela ‘Scuderia’ de Maranello no Circuito Hermanos Rodriguez fê-la perder uma prova que parecia ganha, dando o andamento fortíssimo demonstrado, quer nos treinos, qualificação e começo da corrida.

Mais uma vez a Mercedes pareceu levar a melhor sobre a Ferrari, fazendo com que Sebastian Vettel terminasse atrás de Lewis Hamilton e Charles Leclerc de Valtteri Bottas. Um desfecho que poder atribuído às opções da equipa transalpina, que favoreceram mais as escolhas do alemão que do monegasco.

“Nestes últimos fins de semana a estratégia não foi boa”, comenta Leclerc, que preferia ter sido outra direção e ter tido mais influência na opção seguida: “Deveria ter pedido pela rádio qualquer coisa mais decisivo na escolha e ter ajudado a equipa a tomar a boa decisão do meu lado. O que Seb (Vettel) fez. Tenho necessidade de aprender isso e espero que venha com o tempo”.

As duas paragens decididas pela Ferrari acabaram por ter o seu impacto no resultado final, deixando o piloto do Principado em dificuldades na segunda metade da prova. E o titular do SF90 # 16 não tem uma explicação lógica para que a parte final da corrida fosse tão complicada para si. “Não me senti bem com este jogo do pneus. Não sei porque. O primeiro jogo com pneus médios portou-se muito melhor. Temos de perceber e analisar isso”, queixa-se Charles Leclerc.