Fórmula 1 Charles Leclerc não sente o “peso sobre os ombros” por estar na Ferrari Por

Charles Leclerc afirma que a responsabilidade de este ano representar a Ferrari na Fórmula 1 não representa um enorme “peso sobre os ombros”.

No 90º aniversário da ‘Scuderia’ Ferrari, as ambições da equipa de Maranello passam pela conquista do título, que lhe foge desde 2008, e um cetro de construtores logrado por Kimi Raikkonen e Felipe Massa.

Com o finlandês a trocar de ‘cadeira’ com Leclerc, o jovem monegasco será a grande novidade no seio da formação italiana, depois de uma época bastante promissora na Sauber. Um novo capítulo na sua carreira, mas um lugar com que sempre sonhou, apesar da enorme responsabilidade que tal significa.

“Não sinto o peso nos meus ombros. Não o quero sentir, não quero pensar nisso. Penso no trabalho que tenho de fazer atrás do volante, e aqui na fábrica. É uma grande estrutura, com muitas pessoas e tenho de levar o meu tempo para conhecer cada uma delas. Tenho de trabalhar o melhor possível”, referiu o piloto do Mónaco durante a apresentação do novo Ferrari SF90 em Maranello.

A relação com o seu novo companheiro de equipa, Sebastian Vettel, também veio ‘à baila’, mas Charles Leclerc diz que tudo está bem entre os dois: “Seb foi extremamente acolhedor desde o começo. Nós já nos conhecemos há algum tempo, já que eu estava na Ferrari Driver Academy e trabalhava para ele no simulador. Vamos estar em cada lado da garagem, mas isso vai ser excitante. Quero claramente aprender com ele”.