Fórmula 1 Charles Leclerc não espera um fim de semana fácil Por

A correr em casa, uma vez que é natural do Principado, Charles Leclerc espera um fim de semana difícil no Grande Prémio do Mónaco.

O jovem piloto da Ferrari esteve a um passo de obter a sua primeira vitória na F1 no Bahrain, e só a mecânica o traiu, mas a prova de domingo poderá ser uma boa oportunidade para se afirmar.

Depois de Sakhir o Ferrari SF90 não tem estado à altura do seu rival da Mercedes, nomeadamente no recente Grande Prémio de Espanha, onde perdia para o W10 no último setor do Circuito de Barcelona.

No Mónaco as coisas não serão mais fáceis para os pilotos de Maranello, segundo o próprio Leclerc: “Penso que não será um fim de semana fácil para nós, porque tivemos problemas nas curvas lentas de Barcelona e em geral desde o começo da época. E o Mónaco é conhecido por este tipo de curvas”.

“Além disso trata-se de um traçado atípico. Na cidade de Baku (Azerbaijão) não estivemos mal, apesar deste tipo de setores. No papel vai ser difícil, mas vamos dar tudo”, promete o piloto monegasco.

Charles Leclerc admite que a equipa trabalhou intensamente antes da prova deste fim de semana, mas que isso ainda não basta: “Percebemos duas ou três coisas durante os testes após o Grande Prémio de Espanha. Mas não o suficiente para anular a diferença da Mercedes em Barcelona. Ganhamos um pouco em performance, mas devemos continuar a trabalhar para tentar ultrapassar as nossas fraquezas e os problemas com os pneus”.