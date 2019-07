Fórmula 1 Charles Leclerc não esconde a deceção e espera o ‘milagre’ da chuva Por

Charles Leclerc não esconde a sua tristeza por não ter podido lutar pela ‘pole position’ no Grande Prémio da Alemanha de Fórmula 1.

Devido a problemas mecânicos no seu Ferrari SF90 o monegasco teve de renunciar na terceira sessão de qualificação, o que o vai obrigar a partir para a corrida de hoje apenas da 10ª posição da grelha.

“O carro não voltou a pegar depois de ter passado pela pesagem. É muito duro para a equipa, sobretudo porque os dois caros tiveram problemas, mesmo se vamos fazer tudo para recuperar na corrida”, contou Leclerc ainda mal refeito da deceção.

O piloto do Principado está esperançado em mitigar as perdas na qualificação na prova de hoje: “O nosso ritmo de corrida parecia muito bom nos treinos livres e deverá ser bom na corrida mesmo se será complicado face aos Mercedes, que partirão com o caminho livre. É ainda mais triste quando tínhamos o potencial para fazer qualquer coisa de especial, visando a ‘pole’”.

Embora as condições para a corrida sejam incertas, Charles Leclerc sabe que é algo improvável reverter a situação para si e para a Ferrari, embora no automobilismo e na Fórmula 11 não haja impossíveis.

“Foi uma oportunidade falhada, mas daremos o nosso melhor para recuperar. Estamos determinados a fazer uma boa corrida. Espero que tenhamos chuva para tornar as coisas um pouco mais incertas”, acrescenta o piloto do Ferrari # 16.