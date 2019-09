Fórmula 1 Charles Leclerc garante quarta ‘pole position’ consecutiva Por

Charles Leclerc vai partir da ‘pole position’ para o Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1, depois de uma qualificação onde os Ferrari foram mais uma vez os carros a bater.

No entanto, e contrariamente ao que tinha sucedido nas duas primeiras sessões, na terceira e decisiva Sebastian Vettel não conseguiu ser o mais rápido, e para além de ser batido pelo seu companheiro de equipa também o foi por Lewis Hamilton.

Leclerc garantiu a sua quarta ‘pole’ consecutiva com uma volta ao traçado de Sochi em 1m31,434s, batendo Hamilton por 0,402s, enquanto Vettel ficou a 23 milésimas do Campeão do Mundo e vai ter assim de largar da segunda fila da grelha de partida para a corrida de domingo.

Mostrando que o seu Red Bull tem um bom andamento no circuito russo, Max Verstappen garantiu o quarto melhor tempo, a mais de seis décimas de Charles Leclerc, embora saiba que vai largar apenas do nono lugar do ‘grid’ para a prova de amanhã, devido à penalização de cinco lugares por troca de elementos da unidade motriz Honda do seu monolugar.

Assim será Valtteri Bottas a largar de quarto para acorrida de domingo, já que o finlandês da Mercedes realizou o quinto tempo na derradeira qualificação, ficando a mais de um segundo do melhor tempo.

O ‘castigo’ a Verstappen, aliado ao facto de Alexander Albon ter sofrido um despiste na Q1, danificando bastante o segundo Red Bull, faz com que Carlos Sainz Jr parta de sexto para a prova de amanhã. O espanhol foi o melhor dos ‘outros’, à frente de Nico Hulkenberg, o melhor dos homens da Renault, numa ‘sandwich’ de McLaren, uma vez que Lando Norris se colocou logo a seguir.

Romain Grosjean, no melhor dos Haas, e Daniel Ricciardo, no segundo Renault, completaram o top dez desta qualificação, marcada ainda pela eliminação de Kimi Raikkonen na Q1, ‘graças’ ao apuramento para a segunda qualificação do seu companheiro de equipa na Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi.

Resultado da qualificação

1º Charles Leclerc (Ferrari) 1m31,628s

2º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m32,030s

3º Sebastian Vettel (Ferrari) 1m32,053s

4º Max Verstappen (Red Bull) 1m32,310s

5º Valtteri Bottas (Mercedes) 1m32,632s

6º Carlos Sainz Jr (McLaren) 1m33,222s

7º Nico Hulkenberg (Renault) 1m33,289s

8º Lando Norris (McLaren) 1m33,301s

9º Romain Grosjean (Haas) 1m33,517s

10º Daniel Ricciardo (Renault) 1m33,661s