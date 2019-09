Fórmula 1 Charles Leclerc garante primeira vitória na Fórmula 1 Por

Charles Leclerc conseguiu finalmente a sua primeira vitória na Fórmula 1 ao impor-se hoje no Grande Prémio da Bélgica, disputado no mítico circuito de Spa-Francorchamps.

O titular do Ferrari # 16 só perdeu a liderança aquando da sua paragem nas boxes para troca de pneus, recuperando-a pouco depois quando o seu companheiro de equipa, Sebastian Vettel, começou a ter problemas de pneus.

Largando da ‘pole position’ Leclerc não perdeu tempo na largada e assumiu desde logo a primeira posição, levando atrás de si Vettel. Mas o alemão perderia a segunda posição para Lewis Hamilton na travagem para o gancho de La Source.

Sebastian Vettel recuperou depois o segundo posto no final da reta Kemmel, conseguindo depois distanciar-se do campeão do Mundo e seguir o seu companheiro de equipa como uma ‘sombra’, até à altura em que a sua equipa decidiu antecipar a sua paragem nas boxes. Esse facto acabaria por ter impacto no desfecho da prova.

Charles Leclerc cedeu o comando a Vettel no momento das paragens nas boxes, mas depois a degradação dos pneus do Ferrari # 5 permitiram ao monegasco recuperar o comando, enquanto o alemão ficava à mercê, não apenas de Hamilton – que parou uma volta mais tarde que Leclerc – como também de Valtteri Bottas. Isso fez com que o alemão não conseguisse ‘segurar’ atrás de si os pilotos da Mercedes.

Na fase final da prova Charles Leclerc geriu a sua vantagem, o que permitiu uma aproximação de Lewis Hamilton, mas o alemão teria de contentar-se com o segundo posto e Bottas com o terceiro. E como consolação Sebastian Vettel ficou com a volta mais rápida.

Atrás dos quatro primeiros, e durante quase toda a prova, seguiu Lando Norris. Mas o jovem britânico acabaria por sofrer um tremendo azar quando um problema eletrónico fez o McLaren # 4 ficar parado na reta da meta… a uma volta do final. Uma deceção para a equipa de Woking, que vira Carlos Sainz Jr desistir bem cedo.

Alexander Albon foi o grande beneficiado com o azar de Norris, subindo à quinta posição naquela que foi a sua estreia pela Red Bull. Isto depois do tailandês ter realizado uma grande recuperação da 17ª posição em que partiu. Uma certa compensação para a equipa de Milton-Keynes, que perdeu o concurso de Max Verstappen na primeira volta, na sequência de um despiste motivado pela quebra da suspensão resultante da colisão com o Alfa Romeo de Kimi Raikkonen em La Source.

Sergio Perez seguiu durante quase toda a prova atrás de Norris, mas na última volta não conseguiu resistir ao andamento superior de Albon, tal como Daniil Kvyat, sétimo no melhor dos Toro Rosso, que ainda teria Pierre Gasly no nono posto, atrás de Nico Hulkenberg, o único homem da Renault a conseguir terminar nos pontos.

Classificação final

1º Charles Leclerc (Ferrari)

2º Lewis Hamilton (Mercedes) + 0,981s

3º Valtteri Bottas (Mercedes) + 12,585s

4º Sebastian Vettel (Ferrari) + 26,422s

5º Alexander Albon (Red Bull) + 1,21,325s

6º Sergio Perez (Racing Point) + 1m24,448s

7º Daniil Kvyat (Toro Rosso) + 1m29,657s

8º Nico Hulkenberg (Renault) + 1m46,639s

9º Pierre Gasly (Toro Rosso) + 1m49,168s

10º Lance Stroll (Racing Point) 1m49,838s