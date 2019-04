Fórmula 1 Charles Leclerc e Ferrari dominam treinos livres no Azerbaijão Por

Charles Leclerc e Sebastian Vettel foram os mais rápidos no primeiro dia de treinos do Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1, que este fim de semana se disputa em Baku.

Num dia marcado pelo cancelamento da primeira sessão de treinos livres – devido a um incidente com o Williams de George Russell, provocado por uma tampa de saneamento mal fixada – o monegasco realizou uma volta em 1m42,872s.

Vettel gastou mais 0,324s do que o seu companheiro de equipa, mostrando que pelo menos em termos de velocidade de ponta os Ferrari SF90 estão rápidos, ficando por saber se serão competitivos, tanto na qualificação de amanhã como na corrida de domingo.

Ainda assim Vettel foi um dos pilotos a não evitar uma saída em frente numa escapatória, à imagem do que sucedeu com Max Verstappen, Valtteri Bottas, Antonio Giovinazzi ou Lando Norris. Mas pelo menos estes três pilotos evitaram o contacto com o muro e não provocaram situações de bandeiras vermelhas, como sucedeu, primeiro com Lance Stroll, e depois com Daniil Kvyat.

Lewis Hamilton foi quem mais se aproximou do andamento dos Ferrari, ao realizar o terceiro registo, a mais de seis décimas de Leclerc, antecedendo Max Verstappen, no melhor dos Red Bull, e Valtteri Bottas, no segundo Mercedes.

Mas a segunda sessão de treinos não terminaria sem um incidente, quando Kevin Magnussen não evitou um toque no Mercedes de Hamilton, que não se apercebeu da chegada rápida do Haas do dinamarquês, quando esteve estava na sua última volta lançada.