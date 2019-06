Fórmula 1 Charles Leclerc e Ferrari ditam o ritmo no Canadá Por

Charles Leclerc começou bem o fim de semana no Grande Prémio do Canadá ao ser o mais rápido no primeiro dia de treinos da prova que este fim de semana se disputa no Circuito Gilles Villeneuve.

O monegasco da Ferrari realizou uma volta em 1m12,177s, batendo o seu companheiro de equipa Sebastian Vettel por 0,074s, numa sessão onde Lewis Hamilton não evitou um contacto com o ‘muro dos campeões’, danificado o seu Mercedes W10.

Hamilton, que fora o mais rápido no treino matinal – 1m12,767s –, viu-se assim afastado de uma sessão onde, para além de um bom acerto para a qualificação de amanhã, pretendia realizar uma simulação com o carro em condições de corrida, pensado na prova de domingo.

Os danos no toque que deu com a roda traseira direita acabaram por fazer com que a equipa tivesse de realizar reparações no monolugar do Campeão do Mundo e este passasse a ser um mero espetador.

Valtteri Bottas também teve os seus problemas, nomeadamente um toque no Haas de Kevin Magnussen, mas pelo menos esse incidente só ocorreu para o final da sessão, com o finlandês da Mercedes a não ser destronado do terceiro lugar da tabela de tempos, a 0,134s da marca realizada por Leclerc.

Pode ter sido um sinal de que poderá ser este fim de semana que a Ferrari quebra a invencibilidade da Mercedes este ano, sendo que Vettel também mostrou, pelo pião no treino matinal, que pode cometer erros comprometedores.

Erro foi o que cometeu Max Verstappen ao dar um toque com o pneu dianteiro direito do seu Red Bull no ‘muro dos campeões’, talvez nervoso por seguir atrás do seu companheiro de equipa Pierre Gasly quando efetuava uma volta lançada e o francês não se afastou da trajetória para o deixar passar.

Quem aproveitou foi Carlos Sainz, para, no melhor dos McLaren, ser o melhor dos ‘outros’, a três décimas da melhor marca e ligeiramente mais rápido que Kevin Magnussen, no melhor dos Haas, antecedendo Hamilton, que devido ao percalço ficou apenas com oitavo registo.

Sergio Perez, no mais rápido dos Racing Point, e os Renault de Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, completaram o lote dos dez melhores nesta segunda e mais rápida sessão de treinos no traçado da Ilha de Notre-Dâme.