Fórmula 1 Charles Leclerc e a Ferrari dominam primeiro dia do Grande Prémio da Bélgica Por

Charles Leclerc foi o mais rápido no primeiro dia de treinos do Grande Prémio da Bélgica, que este fim de semana marca o regresso da Fórmula 1 após a pausa de verão.

O monegasco da Ferrari efetuou uma volta ao Circuito de Spa-Francorchamps em 1m44,123s na segunda sessão, disputada esta tarde, batendo em mais de seis décimas o seu companheiro de equipa Sebastian Vettel.

Vettel foi mais lento do que fora no treino matinal, quando foi o mais rápido com uma volta em 1m44,574s, marca que à tarde seria superada por Leclerc em mais de quatro décimas.

No segundo treino Valtteri Bottas foi o piloto que mais se aproximou dos dois pilotos da Ferrari, mas a mais de oito décimas de Charles Leclerc e mais de três décimas mais lento que Max Verstappen no treino matinal, quando o holandês da Red Bull realizou o terceiro tempo.

Aliás, os pilotos da Mercedes, que andaram um bocado ‘escondidos’ no primeiro treino, foram melhores do que os homens da Red Bull Racing no segundo treino, onde Lewis Hamilton foi apenas menos de quatro centésimas mais lento do que o seu companheiro de equipa.

Sergio Perez, que viria a parar na pista perto do final da segunda sessão, também conseguiu ser mais rápido do que Verstappen, que no melhor dos Red Bull não foi além do sexto tempo no segundo treino, no qual Kimi Raikkonen foi o segundo melhor dos outros no melhor dos Alfa Romeo, antecedendo Lance Stroll, que está já ‘condenado’ à cauda da grelha de partida para a corrida de domingo, devido a uma troca de motor.

Já Alex Albon obteve o 10º registo no segundo treino, depois de ter sido o quarto melhor no primeiro na sua estreia pela Red Bull Racing. O homem que o tailandês foi substituir na equipa de Milton-Keynes, Pierre Gasly foi batido pelo seu companheiro no regresso à Toro Rosso, pois o russo foi 14º e o francês apenas 17º.