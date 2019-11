Fórmula 1 Charles Leclerc culpa “erro estúpido” para não poder discutir a ‘pole’ em Interlagos Por

Charles Leclerc considera que tinha um Ferrari suficientemente rápido para ter lutado pela ‘pole-position’ no Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, e que só um erro “estúpido” o impediu de tal proeza.

O monegasco sabe que mesmo que tivesse conseguido a ‘pole’ não poderia desfrutá-la, por via da penalização na grelha de partida por via da troca de motor do seu SF90, que o vai obrigar a largar para a corrida de hoje do 14º lugar.

Ainda assim Leclerc está convencido que poderia ter concluído a qualificação de sábado a satisfação de mostrar o seu potencial e o do Ferrari # 16. “Estou dececionado com a minha volta na Q3. A primeira volta lançada penso que foi suficiente para a ‘pole’ ou segundo, mas muito perto”, começou por dizer mais tarde.

O piloto do Principado admite que um percalço evitou o brilharete: “Cometi um grande erro na última curva, que me custou três ou quatro décimas, por isso foi inteiramente minha culpa e tenho de aprender com isto. A equipa fez um grande trabalho. Penso que o carro era capaz de lutar pela pole pelo menos, e não consegui por isso estou desiludido”.

Já em relação à corrida de hoje Charles Leclerc considera que tem de ser em “total modo de ataque”. Isto numa prova que é uma incógnita, pois todos os outros pilotos das equipas de topo usaram macios na Q3 e que pelo menos ele pode começar com uma estratégia alternativa.

“Vou começar com um composto mais duro do que os do top dez, por isso espero tirar partido e recuperar. Apenas o tempo dirá o que vai acontecer mas vou dar tudo. Vou tentar ser o mais agressivo que puder nas primeiras voltas, o que será muito importante, e depois espero que o ritmo nos ajude a subir na classificação”, rematou o monegasco da Ferrari.