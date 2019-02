Fórmula 1 Charles Leclerc concentrado no trabalho e não na emoção de guiar para a Ferrari Por

Claro que guiar para a Ferrari é especial para qualquer piloto de Fórmula 1, e Charles Leclerc não é exceção, mas o jovem monegasco procurou colocar os sentimentos de parte e concentrar-se no seu trabalho durante o segundo dia de testes em Barcelona.

O piloto do Principado foi o mais rápido da jornada, imitando aquilo que Sebastian Vettel tinha feito na véspera, mas para si o mais importante foi cumprir ‘à risca’ o programa que a ‘Scuderia’ de Maranello tinha previsto para terça-feira.

Foram 157 voltas onde Leclerc começou a conhecer melhor o SF90, na melhor das quais ficou muito próximo do tempo realizado pelo seu companheiro de equipa, ao realizar o tempo de 1m18,257s.

“Claro que a emoção temos sempre quando se entra num Ferrari. Mas desta vez pus isso de lado pois tinha trabalho a fazer para a equipa. Esperamos continuar neste caminho ao longo dos próximos dias, já que é importante tirar o melhor partido de algumas oportunidades de testes em pista”, asseverou o jovem monegasco.

Leclerc referiu também: “Estou muito contente pelo desenrolar da jornada, apesar de algumas interrupções com bandeiras vermelhas. Conseguimos completar todo o nosso programa e fazer 157 voltas, o que gerou muitos dados úteis. Em termos de sensações senti-me rapidamente à vontade com o SF90 e devo dizer que me diverti bastante”.