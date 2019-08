Fórmula 1 Charles Leclerc assume as culpas pelo acidente da primeira qualificação Por

Charles Leclerc pode ter sido o quarto mais rápido na decisiva sessão de qualificação para o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, mas a primeira ficou marcada por uma saída de pista que o piloto da Ferrari assume ser culpa sua.

Por sorte o embate contra as barreiras da última curva do circuito de Hungaroring foi de traseira e não provocou muitos estragos no monolugar do piloto monegasco, que ‘apenas’ teve de trocar a ‘asa’ traseira do seu SF90.

O regresso à qualificação era decisivo, uma vez que a pista magiar é conhecida pela dificuldade de ultrapassagem, pelo que a Ferrari fez tudo para reparar rapidamente o carro de Leclerc e permitir-lhe estar presente na Q2 e depois apurar-se para a sessão decisiva e garantir o quarto registo atrás de Lewis Hamilton, sendo mais uma vez o mais rápido dos pilotos da ‘Scuderia’.

“Tive muita sorte em poder recomeçar. Tenho de agradecer à equipa pelo trabalho feito. Foi um erro completamente inútil numa das fases das qualificações. Já são dois erros que cometo no espaço de dois Grandes Prémios. Se o primeiro foi compreensível este não é aceitável. Poderia ter sido pior se tivesse ficando junto à barreira. Tenho de aprender com estes erros e trabalhar com eles em mente”, admitiu depois Charles Leclerc.

O titular do Ferrari # 16 considera que ainda assim a sua qualificação correu bem: “Tive uma Q3 muito positiva. Ficamos a meio segundo da ‘pole’ que não é a posição onde queríamos estar, mas estou satisfeito com o meu tempo”.