Fórmula 1 Charles Leclerc admite ter “muito trabalho” para melhorar o seu nível Por

Charles Leclerc pode ter sido o melhor piloto da Ferrari na segunda metade da temporada de Fórmula 1 de 2019, mas considera que tem de elevar o seu nível se quiser lutar pelo título.

O monegasco fez melhorias notáveis, progredindo no que se refere ao potencial demonstrado na qualificação, mas está ciente dos aspetos onde tem de melhorar para ser um forte candidato a ganhar um campeonato. Como fez questão de salientar no salão Autosport Show de Birmingham (Inglaterra), aonde se deslocou para estar com os fãs.

“Depois das primeiras três ou quatro corridas vimos que as minhas fraquezas tinham mais a ver com a qualificação do que com a corrida. Por isso foquei-me bastante na qualificação e dei um grande passo em frente a partir de França em termos de qualificação. O que foi bom”, salientou Leclerc.

No entanto o titular do Ferrari # 16 diz que também tem lacunas noutros pontos da competição: “Acho que em corrida ainda tenho muito trabalho para fazer. Seb (Vettel) tem uma grande experiência em corrida e de momento ele é mais forte do que eu. Por isso o meu trabalho este inverno, sobretudo no que se refere a corrida, para tentar melhorar nesse aspeto”.

Charles Leclerc considera que é essencial que tanto ele como a Ferrari evitem os erros que na época passada lhes custaram vitórias, sobretudo na primeira parte da temporada: “Espero, ou pelo menos estou a trabalhar duramente, para fazer menos erros do que fiz em 2019. Penso que como equipa precisamos de nos focar mais nisso. Em termos de performance é sempre muito difícil de saber o que vai acontecer antes da primeira corrida. Iria dizer mesmo antes dos testes de inverno, mas de facto os testes de inverno de 2019 correram melhor do que a primeira corrida. Por isso vamos esperar pela primeira corrida”.