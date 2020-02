Motores Challenge R2 & You é novidade no Campeonato de Portugal de Ralis Por

O Challenge R2 You 2020 é uma das maiores novidades para o Campeonato de Portugal de Ralis deste ano.

Uma iniciativa da Sports & You com o apoio da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), que constará de seis provas de terra e asfalto e que está aberto a todos pilotos e navegadores com licença nacional ou internacional válida.

A competição será disputada com pelos Peugeot 208 R2, com ficha de homologação FIA nº A-5743 (VR2B) e inscritos em cada prova no Grupo RC4, e está estruturada para maximizar a competitividade e os níveis de performance de todos os concorrentes, com um enquadramento regulamentar moderno e atrativo.

Além de todo o apoio organizacional e logístico, os participantes podem contar com fatores estimulantes ao nível da pontuação e dos prémios atribuídos por prova de forma a facilitar e promover a participação em seis provas das quais serão extraídos os cinco melhores resultados. Já para a copa de Equipas contarão todos os resultados.

Os prémios serão aliciantes, sendo atribuídos às equipas posicionadas nos cinco primeiros lugares – 1.500 € aos vencedores, 1.000 € aos 2ºs classificados, 750 € aos 3ºs, 500 € aos 4ºs e 300 € aos 5ºs – numa divisão de 50/50 em prémios monetários e vales de compra, a utilizar na Peugeot Sport Racing Shop, com validade até 31 de dezembro de 2020.

Acresce a categoria de ‘Piloto Júnior, competição apoiada pela FPAK no âmbito do Campeonato Portugal Júnior de Ralis, reservada a condutores que nasceram em ou após 1 de Janeiro de 1994, atribuindo-se ao vencedor de cada rali um prémio de 500 €, pago nos mesmos moldes descritos acima e acumulável com o prémio da classificação final.

“Entendemos que esta competição será uma mais valia para os ralis nacionais. Precisamos de atrair para o CPR jovens pilotos e o programa assenta bem nos nossos propósitos. É por isso com satisfação que nos associamos a esta iniciativa. A competência e profissionalismo da Sports & You é inquestionável e estamos certos que no final da época esta será uma aposta ganha”, referiu Ni Amorim, Presidente da FPAK a propósito da iniciativa.

José Pedro Fontes, responsável da Sports & You está certo de que a competição vai ser um êxito, e aponta razões para que tal suceda: “Ao mesmo tempo que permitimos que os muitos Peugeot 208 R2 existentes em Portugal possam continuar a competir, fazendo-o, nomeadamente, pelas mãos de jovens pilotos, futuras esperanças dos ralis nacionais, enriquecendo o panorama desportivo”.

O calendário do Challenge R2 inicia-se a 28 e 29 de fevereiro no Rali Serras de Fafe, seguindo-se o Rali de Mortágua a 18 e 19 de abril, o Rali Terras D’Aboboreira a 13 e 14 de junho, o Rali de Castelo Branco a 4 e 5 de julho, o Rali Alto Tâmega a 5 e 6 de setembro e finalmente o Rali Vidreiro Centro de Portugal a 3 e 4 de outubro.