CGD aumenta lucros para 496 milhões em 2018

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros consolidados de 496 milhões de euros em 2018, bem acima dos 51,9 milhões de euros registados em 2017, divulgou hoje o banco público.

Este é o segundo ano consecutivo de lucros da CGD, depois de entre 2011 e 2016 os prejuízos acumulados terem superado os 3.800 milhões de euros.

A CGD está envolvida numa polémica desde a semana passada devido à divulgação da versão preliminar de uma auditoria à gestão entre 2000 e 2015, datada de dezembro de 2017, que revelou concessão de créditos mal fundamentada, atribuição de bónus aos gestores com resultados negativos, interferência do Estado e aprovação de empréstimos com parecer desfavorável ou condicionado da direção de risco.

Uma nova comissão parlamentar de inquérito à CGD deve agora avançar, depois de o CDS-PP ter negociado com PS, BE e PSD um texto comum de proposta.

O presidente da CGD entregou hoje ao início da tarde, no parlamento, a versão final da auditoria, depois de a Procuradoria-Geral da República não se ter oposto à sua divulgação.