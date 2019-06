Motociclismo César Peixe sagra-se campeão de motocross em Carrazeda de Ansiães Por

O Campeonato Nacional de Motocross – Jogos Santa Casa já consagrou como campeões Sandro Peixe e Fábrio Costa garantirem os títulos nas classes MX1 e Iniciados.

Para além do cetro principal o piloto ribatejano assegurou igualmente o cetro de Elite, ficando apenas por decidir o campeonato de MX2, como já era previsível.

Com os dois segundos lugares conseguidos em MX1 Sandro Peixe assegurou o título, ainda que Paulo Alberto tenha ganho as duas mangas, liderando a totalidade das voltas para concluir com quase 33 segundos de vantagem sobre o ribatejano. Pedro Carvalho fechou o pódio depois de subir ao pódio logo na terceira volta por troca com Daniel Pinto.

Na segunda corrida Paulo Alberto voltou a aplicar a mesma ‘receita’ para se impor na segunda manga face a Sandro Peixe, desta feita com quase 27 segundos de vantagem. A prova foi condimentada pela luta pela terceira posição, que acabou por ir para Pedro Carvalho, autor de uma grande recuperação, já à primeira volta ocupava apenas o 11º posto.

No fecho do programa desta penúltima volta Paulo Alberto repetiu os êxitos anteriores, ainda que desta vez Sandro Peixe tenha liderado as três primeiras voltas. Alberto impôs.se com mais de 18 segundos sobre o novo campeão, com Diogo Graça a ocupar o terceiro posto desde o início.

Em MX2 Luís Outeiro liderou de início, mas na segunda volta já era Diogo Graça a liderar, ainda que se impondo ao seu rival por apenas duas décimas. Renato Silva foi terceiro depois de deixar para trás Sérgio Garcia a duas voltas do final.

Diogo Graça deixou a decisão do título para Alqueidão (a 23 de junho) depois de na segunda corrida repetir o que fez no confronto anterior. ‘Roubou’ a liderança a Diogo Outeiro na segunda volta e não mais deixou o primeiro posto até final, batendo o seu adversário por pouco menos de sete segundos. Ao último lugar do pódio foi de novo para Renato Silva.

Continuando a somar vitórias, Fábio Costa voltou a ser superior aos seus rivais nos Iniciados. Impôs-se na primeira manga com mais de 12 segundos sobre Martim Espinho, que foi segundo depois de ultrapassar Sandro Lobo na quarta volta. Já na segunda Fábio Costa liderou a totalidade das 11 voltas da prova, impondo-se desta vez por mais de 22 segundos a Martim Espinho, que ‘descolou’ de Sandro Lobo para fechar a jornada com quase oito segundos para o terceiro classificado.