Motores César Machado parte da ‘pole’ nas GT4 South European Series no Estoril Por

O melhor tempo de César Machado na qualificação para o segundo confronto do fim de semana das GT4 South European Series integrada no Estoril Racing Festival foi o melhor resultado entre os pilotos portugueses participantes na prova.

Dividindo o Ginetta G55 GT4 da ABM Grand Prix com Mariano Pires o piloto de Famalicão conseguiu bater Francisco Abreu, no Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport, enquanto na qualificação para o primeiro confronto o melhor foi Francisco Carvalho, com o terceiro tempo.

O piloto da Guarda, que divide o Porsche Cayman GT4 da Veloso Motorsport com Fábio Mota, ficou atrás dos britânicos Stephan Pattrick, em Mercedes AMG GT4, que garantiu a ‘pole-position’, e Ian Loggie.

Mariano Pires conseguiu o quarto registo, diante de Miguel Cristóvão, no Mercedes que partilha com Francisco Abreu, enquanto Marmaduck Hall foi o mais rápido na GTC Cup.

De destacar o facto de Fábio Mota ter efetuado o sexto tempo na primeira qualificação com o Porsche Cayman que partilha com Francisco Carvalho.