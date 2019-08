Motores César Machado e Mariano Pires sabem que em Barcelona vão ter mais dificuldades do que em Jarama Por

É com o pensamento em ganhar experiência, mas simultaneamente ganhar experiência, que César Machado e Mariano Pires abordam a terceira prova das GT4 South European Series, que este fim de semana se disputa no Circuito da Catalunha-Barcelona.

Mais uma vez os dois pilotos da Skywalker Racing Management vão dividir a condução do Ginetta G55 da ABM Grand Prix, onde já conseguiram bons resultados, com a vitória e o segundo lugar em Jarama.

A pista catalã não tem as mesmas características do traçado madrileno, pelo que não será favorável ao Ginetta verde de César e de Mariano, pelo que o piloto de Ponte de Lima se mostra bastante prudente quanto a expetativas.

“Infelizmente não conheço o circuito. Penso que será um fim-de-semana mais complicado que o anterior mas isso não esmorece as nossas ambições. Vamos dar o nosso melhor. Vou ter de trabalhar mais para me ajustar às características do circuito por isso vou ter de aproveitar cada segundo em pista. Penso que com trabalho os resultados acabarão por aparecer”, explica Mariano Pires.

Já César Machado possui mais experiência, mas também ele refere que a pista de Barcelona não é favorável ao Ginetta G55: “Não é o circuito ideal para o nosso carro para além de que também será a minha estreia nesta pista. Temos muito trabalho para fazer. Os nossos adversários apresentam-se fortes e, em teoria, em vantagem neste circuito, o que aumentará a competitividade. Mas todos estes ‘senãos’ são ainda mais motivadores para o nosso trabalho. Em conjunto vamos dar o nosso melhor para conseguirmos dois bons resultados para as contas do Campeonato.

Com os resultados conseguidos em Jarama, Mariano Pires e César Machado ocupam a quarta posição do campeonato com 43 pontos. A transmissão das corridas em Barcelona está prevista para o Porto Canal às 18h de sexta-feira dia 30 e às 9h de sábado dia 31.