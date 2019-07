Centro de Língua Portuguesa inaugurado hoje na cidade cabo-verdiana do Mindelo

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, inaugura hoje no Mindelo, Cabo Verde, o Centro de Língua Portuguesa, que dispõe de um acervo bibliográfico com cerca de 750 títulos em várias áreas da literatura.

Instalado na Faculdade de Educação e Desporto, este centro resulta de um protocolo de cooperação assinado entre o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e a Universidade de Cabo Verde. Disponibiliza uma biblioteca, um espaço de pesquisa e outro de reuniões, e um gabinete de trabalho, segundo uma nota da Cooperação Portuguesa.

O espaço será inaugurado pelo chefe da diplomacia portuguesa, que no dia seguinte participa, também no Mindelo, na XXIV reunião do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O Centro de Língua Portuguesa – Mindelo pretende apoiar, a nível científico, os estudantes da licenciatura em Língua Portuguesa e Estudos Cabo-verdianos, desenvolver atividade no âmbito da investigação em didática da Língua Portuguesa e identificar e descrever o lugar da língua portuguesa no âmbito dos programas curriculares.

Produzir bibliografia e material de apoio que sustente práticas de divulgação e ensino da Língua Portuguesa e estabelecer ou aproveitar formas de divulgar a investigação produzida, através da formação dos agentes envolvidos nas políticas de língua (como professores, leitores entre outros) são outros dos propósitos do Centro.

Atualmente, o centro dispõe de um acervo bibliográfico com cerca de 750 títulos, nas áreas da literatura infantojuvenil, didática da língua, didática da literatura, linguística, literatura de expressão portuguesa, manuais, gramáticas, dicionários e obras generalistas.

Financiado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, o novo centro de língua portuguesa vai integrar uma rede que conta agora com 72 espaços do género, em 43 países.

O centro será inaugurado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, na presença do ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, e da embaixadora de Portugal neste país africano, Helena Paiva.

A inauguração está prevista para as 15:30 locais (17:30 em Lisboa).