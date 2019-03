Centeno quer avanços já hoje na proposta de orçamento para a zona euro

O presidente do Eurogrupo disse esperar que a proposta que ficou de apresentar em junho aos líderes europeus sobre um instrumento orçamental próprio para a área do euro comece a ganhar forma já na reunião de hoje em Bruxelas.

À entrada para uma reunião do fórum de ministros das Finanças da zona euro, Mário Centeno apontou que terá lugar hoje à tarde a “primeira discussão em grande detalhe sobre o instrumento orçamental para a zona do euro”, centrada “no lado da despesa”, ou seja, sobre os possíveis instrumentos a utilizar “para promover a convergência e a competitividade nos países da área do euro”.

“Através de empréstimos ou subsídios a fundo perdido, é preciso tomar decisões e começar a construi-las a partir de hoje nesta dimensão, para termos uma proposta fechada em junho”, declarou.

Mário Centeno explicou que ficou decidido dividir a discussão sobre o orçamento próprio para a zona euro em “três partes”, a primeira das quais sobre “quais são os instrumentos e como é que eles são desenhados”, que terá então lugar já hoje.

Em abril, prosseguiu, discutir-se-á então “a questão da governação do orçamento”, e só depois, “no final do semestre”, será debatida a questão do financiamento, ou seja, a dimensão do envelope orçamental.

“Nós estamos preocupados em ter os instrumentos mais efetivos e desenhados da forma mais eficaz, e essa é a nossa grande preocupação” agora, salientou.

Em dezembro passado, Centeno recebeu um mandato dos chefes de Estado e de governo da zona euro para trabalhar numa proposta de uma capacidade orçamental própria para a convergência na zona euro, há muito defendida pelo Governo português, e que é suposto ser apresentada em junho de 2019.

No final da cimeira do euro de 14 de dezembro último, o primeiro-ministro, António Costa, regozijou-se com o mandato “com um prazo específico” dado a Mário Centeno para avançar na capacidade orçamental focada na convergência, uma matéria que “tem sido uma prioridade claramente afirmada por Portugal”.

No final da anterior reunião do Eurogrupo, em fevereiro, Centeno afirmou-se “certo” de que os países da moeda única vão alcançar um acordo sobre um instrumento orçamental próprio para a convergência e competitividade na zona euro até junho.