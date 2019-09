Centeno fala em Portugal “campeão do crescimento” e critica “fábula” do PSD

O ministro Mário Centeno considerou hoje que Portugal foi “campeão” do crescimento na Europa, advertiu que o rumo seguido não pode ser colocado em causa e criticou o PSD por “efabular” com um perigoso choque fiscal.

Mário Centeno, candidato a deputado do PS por Lisboa, abriu a sua intervenção do primeiro comício dos socialistas nesta campanha eleitoral, no pavilhão Carlos Lopes, com uma enorme ovação da plateia.

“Bem-vindos ao pavilhão que tem o nome de um enorme campeão português, Carlos Lopes, e bem-vindos ao Portugal que é campeão do crescimento, do emprego de qualidade e do bem-estar. Bem-vindos ao Portugal que não convida jovens a emigrar, ao Portugal que PSD e CDS desconhecem e, mais grave, negam”, declarou o titular da pasta das Finanças.

Mário Centeno referiu-se depois aos mais recentes indicadores do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a evolução da economia portuguesa nesta legislatura, sustentando que ficou provado que o país cresceu bem acima da média europeia.

“Portugal ultrapassou cinco países na lista que a direita utiliza para desvalorizar as conquistas dos portugueses. Portugal cresceu mais do que a Espanha em 2017, 2018 e está a crescer mais também em 2019. Somos uma economia mais forte, com contas públicas certas e equilibradas”, defendeu.

A seguir, passou ao ataque “à direita portuguesa que andava a clamar pela falta de crescimento”.

“O crescimento voltou a Portugal com este Governo, voltou a Portugal com António Costa. Sabem qual a razão de a direita ter a fábula de haver uma folga de 15 mil milhões de euros em 2023? Porque o PS colocou Portugal no mapa do crescimento. Mas não há espaço orçamental sem crescimento económico e isso eles ainda não conseguiram compreender”, afirmou o membro do Governo.