Europa Centenas de mulheres com coletes amarelos saíram hoje para as ruas de França Por

Várias manifestações de mulheres “coletes amarelos” decorreram hoje sem incidentes em diferentes cidades francesas, um dia depois de 50 mil “coletes amarelos” terem saído à rua e do registo de vários incidentes.

Em Paris, centenas de mulheres reuniram-se na praça da Bastilha e marcharam até à praça da Ópera, onde ao início da tarde se mantinha um forte dispositivo de segurança, com mais de uma dezena de viaturas policiais.

Outras marchas semelhantes registaram-se em Toulouse (sul), com 300 participantes, Caen (norte), Saint Nazaire à La Rochelle (oeste).

Algumas mulheres estavam acompanhadas de crianças para mostrar que na origem do protesto está a incerteza pelo futuro, além de insistirem em desmentir a associação que se tem feito entre violência e “coletes amarelos”.

No oitavo sábado consecutivo de protestos e exigência de mudança de políticas foi registado um recorde de manifestantes – 50 mil pessoas – em toda a França, segundo os números do Ministério do Interior.

Foram registados incidentes em Paris, incluindo uma tentativa de entrada forçada no Ministério dos Assuntos Parlamentares, Bordéus, Toulouse e Ruão.