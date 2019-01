Educação Censurado poema de Fernando Pessoa em livro do 12.º ano Por

Um poema de Fernando Pessoa foi censurado num livro do 12.º ano escolar. Os cortes realizados nos textos da ‘Ode Triunfal’, escritos por Álvaro de Campos – heterónimo de Fernando Pessoa – foram realizados no manual de português “Encontros”.

De acordo com o Expresso, os cortes foram realizados no manual da Porto Editora e aquilo que Pessoa escreveu (usando o heterónimo de Álvaro de Campos) foi substituído por tracejado.

Desapareceu o verso – “Ó automóveis apinhados de pândegos e de putas”, tal como aquele onde o emblemático escritor português assinalou o seguinte: – “E cujas filhas aos oito anos – e eu acho isto belo e amo-o! – / Masturbam homens de aspecto decente nos vãos de escada”.

O livro onde partes do texto foi cortado acabou por ser aprovado pelo Ministério da Educação e a mudança foi detada por alunos que ouviam a declamação do poema e acompanhavam a leitura no manual e, para admiração geral, verificaram que faltavam partes do texto de Álvaro de Campos.

O Expresso salienta que não existe indicação no manual a explicar que os versos foram cortados, nem é referida essa alteração na ficha técnica do manual.

A Porto Editora promete esclarecimentos para breve.

O Ministério da Educação ainda não reagiu a esta polémica num dos manuais que foi aprovado pelo Governo para que as escolas pudessem utilizar durante o ano letivo no 12.ano na disciplina de português.

A ‘Ode Triunfal’, de Álvaro de Campos, é um dos textos mais emblemáticos na história da literatura portuguesa.