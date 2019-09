CDU congratula-se com fim da maioria absoluta PSD na Madeira e atribui perda à bipolarização

O secretário-geral comunista reclamou para a CDU algum do crédito pelo inédito fim da maioria absoluta do PSD na Madeira a culpou a bipolarização PS/PSD pela perda de um dos seus mandatos regionais.

Jerónimo de Sousa recusou uma leitura nacional dos resultados conhecidos naquela região autónoma, dizendo que são “duas situações diferenciadas” e que “o problema” de uma bipolarização não existe em relação às eleições legislativas de 06 de outubro nem “estão criadas as condições para criar a onda avassaladora que se verificou na Madeira”.

“A perda pelo PSD da maioria absoluta é o elemento mais relevante dos resultados hoje conhecidos para a Assembleia Regional da Madeira. Ainda que PSD e CDS, com o sem a cumplicidade do PS, preparem o prosseguimento da política de direita, a perda do poder absoluto pelo PSD representa a vitória daqueles que, como a CDU, ao longo de décadas, ergueram a voz, deram combate, am injustiças, mobilizaram os trabalhadores e o povo”, disse.

Na sede nacional do PCP, em Lisboa, Jerónimo de Sousa afirmou que “a redução do número de deputados da CDU é um fator que pesará negativamente na vida política da região e, em particular, na defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo”.

“Mais cedo que tarde, tal como sucedeu em 2011 – quando a CDU obteve resultado idêntico, com a redução de dois para um deputados -, serão os próprios trabalhadores e as populações a darem conta que é esta força que faz falta e a devolverem, como em 2015, o apoio que agora não nos deram”, confiou.

Para Jerónimo de Sousa, “o resultado agora obtido pela CDU não é separável da operação que, ao longo de meses, foi dirigida para alimentar uma bipolarização artificial”.

“Uma operação orientada para credibilizar como hipotética alternativa o PS, ignorando os elementos que, no essencial, fazem deste partido e do seu projeto para a Madeira uma mera fotocópia do PSD, suportada na divulgação de sondagens encomendadas para preencher a notória falta de crédito do PS, com o objetivo de amputar a livre expressão do voto de cada um”, condenou.

O PSD venceu hoje as eleições legislativas regionais da Madeira, com 39,42 por cento dos votos, mas perdeu, pela primeira vez, a maioria absoluta, elegendo 21 dos 47 deputados, quando estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PS obteve 35,76 por cento e elegeu 19 deputados.

O CDS-PP, com 5,76 por cento dos votos e três deputados, foi a terceira força política mais votada, seguido pelo JPP, com 5,47 por cento e também três parlamentares. A CDU conquista um lugar, perdendo um mandato face a 2015, ao alcançar escassos 1,80 por cento dos votos.