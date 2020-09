Nas Notícias CDS Porto recusa “recados” e garante apoio à recandidatura de Rui Moreira Por

A concelhia do CDS-PP do Porto garantiu que vai apoiar Rui Moreira caso este se recandidate à Câmara do Porto, horas depois do presidente do partido ter apontado o PSD como parceiro preferencial para coligações nas eleições autárquicas.

Francisco Rodrigues dos Santos, o presidente do CDS, tinha manifestado a convicção de que o PSD vai chegar a um acordo para “estabelecer sinergias e convergências” nas eleições autárquicas, em resposta ao desafio da “frente de direita” lançado pelo líder da JSD, Alexandre Poço.

Porém, o PSD apresentou candidato próprio no Porto nas últimas autárquicas, enquanto o CDS apoiou a candidatura independente de Rui Moreira, que viria a vencer as eleições.

Em comunicado, a Comissão Política da concelhia centrista anunciou já o apoio a Rui Moreira, caso o presidente da Câmara do Porto avance para novo mandato.

“O CDS Porto orgulha-se do apoio a este projeto político, que nasceu com Rui Moreira, e do qual, como referido, fez parte desde a primeira hora, continua a rever-se nele como sendo a solução que melhor serve os interesses da cidade, pelo que esta concelhia apoiará uma nova candidatura de Rui Moreira, caso esta se venha a verificar”, referia o comunicado.

Com esta declaração, a concelhia rejeita os “recados” que possam advir de uma aproximação entre o CDS e o PSD.

“A concelhia do CDS Porto não pretende dar seguimento a especulações jornalísticas nem cobertura a recados. As gentes do Porto são livres e é em liberdade que sempre escolheram os seus representantes”, salientava o comunicado.

Recorde-se que Rui Moreira já afirmou que não tem “calendário” para decidir se avança para o terceiro mandato, num comentário feito a 18 de setembro, um dia depois dos associados do movimento independente terem aprovado, por aclamação, uma moção de apelo à recandidatura em 2021.