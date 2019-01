CDS arranca jornadas parlamentares em Braga com visita a fábrica e hospital

O CDS-PP inicia hoje as suas jornadas parlamentares em Braga, dedicadas à segurança interna e Europa, com visitas a uma empresa da industria têxtil e ao hospital da cidade.

O hospital de Braga, até agora gerido por uma parceria público-privada e que o Governo admite passar para a gestão do Estado, é, nas palavras do líder parlamentar do partido, Nuno Magalhães, “uma das vítimas desta maioria de esquerda que impõe as suas convicções, impõe a sua ideologia”.

À tarde, o líder parlamentar centrista, Nuno Magalhães, abre as jornadas, que decorrem num hotel da cidade, seguindo-se um o artigo 13.º da Diretiva Europeia dos Direitos de Autor.

Este artigo prevê o uso de filtros automáticos que bloqueiam previamente as publicações cujos conteúdos violam os direitos de autor e deu origem a receios, por parte de ‘youtubers’, como o português Wuant, que pode acabar com a Internet, versão contrariada pela Comissão Europeia.

Está ainda previsto outro debate, este sobre os fundos de coesão da União Europeia, moderado pelo deputado e candidato europeu Pedro Mota Soares, com Nuno Melo, que será de novo cabeça de lista do partido nas europeias de maio, e ainda João Machado.

Na terça-feira, o tema é a segurança, a vários níveis, da proteção civil à policial. José Manuel Moura, que fez parte do observatório técnico independente, fala sobre proteção civil, e Carlos Anjos, ex-inspetor da Polícia Judiciária, é outro dos participantes.

“A insegurança e o vandalismo” são temas que “têm preocupado muito os portugueses, sobretudo os que vivem nas áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e Setúbal”, disse Nuno Magalhães.

Braga é um distrito “muitíssimo importante, onde o CDS tem muita tradição”, justificou aos jornalistas o líder parlamentar dos centristas, Nuno Magalhães, numa referência aos resultados obtidos naquele círculo, onde, em 2015, o partido elegeu três deputados, em coligação com o PSD.

Em 2011, quando concorreram sozinhos e Paulo Portas era líder do partido, os centristas conseguiram 10,37 por cento dos votos, elegendo dois deputados, os mesmos que em 2009, com 10,39 por cento. Um deles era Altino Bessa, um dos atuais críticos da líder do partido, Assunção Cristas.

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, encerra as jornadas, na terça-feira.