Nas Notícias CDS acusa Eduardo Cabrita de "ataque consistente à dignidade" do SEF

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, afirmou o ministro da Administração Interna se tem comportado “como o líder de uma comissão liquidatária” do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em causa está a falta de esclarecimentos sobre a reforma do SEF, anunciada na sequência da polémica em torno da morte de um cidadão ucraniano, num caso em que três inspetores foram constituídos arguidos, num processo a correr em tribunal.

O ministro, até agora, “não foi capaz de explicar o que vai acontecer ao SEF”, frisou Francisco Rodrigues dos Santos, no final de uma reunião com o presidente do Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras, que teve lugar na sede do partido, em Lisboa.

“Neste momento, o Governo está a desrespeitar de forma ignóbil e soez cerca de 1500 famílias dos profissionais do SEF porque não lhes apresenta um plano previsível, seguro e que dê tranquilidade a estes profissionais”, reforçou.

De acordo com o CDS, “temos assistido a um ataque consistente e degradante à dignidade desta instituição, sendo certo que respostas ao nível dessa reestruturação não têm acontecido, nem está a ser dado um horizonte de segurança quanto aquilo que vai ser o edifício futuro que enquadrará as polícias, nomeadamente o SEF”.

O ministro Eduardo Cabrita, em vez de defender a dignidade da instituição, “vai alocando e distribuindo competências para outras forças policiais que não têm a mesma vocação nem a mesma formação, nem a mesma especialidade que tem o SEF”.

“Isto é uma agenda ideológica promovida pelo Partido Socialista e pelos seus parceiros de extrema-esquerda”, finalizou Francisco Rodrigues dos Santos.