Economia CDS acha “muito estranho” que Novo Banco “comece a ter cada vez mais parecenças” com o BES Por

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, considerou “muito estranho” que o Novo Banco “comece a ter cada vez mais parecenças com o velho banco”, o BES.

“Não há nenhum português que, neste momento, não esteja escandalizado com a sucessão de notícias que tem vindo a ser tornadas públicas”, reforçou o líder centrista, falando aos jornalistas à margem de um encontro com o presidente da Associação de Bares e Discotecas do Porto.

Segundo o líder do CDS, não deve ser dado “nem mais um cêntimo ao Novo Banco até haver um resultado claro da auditoria que ainda não viu o seu termo, mas já motivou uma grande descoordenação entre o primeiro-ministro e o então ministro das Finanças”, Mário Centeno.

Todos os que têm responsabilidades nas polémicas envolvendo o Novo Banco estão “a gozar com a cara de todos os portugueses”, acusou Francisco Rodrigues dos Santos.

“O Novo Banco já engoliu mais de 11 mil milhões de euros que foram subtraídos aos portugueses e seus rendimentos por via dos impostos, que é uma fatura muito cara que todos nós continuamos a pagar”, finalizou o dirigente centrista.