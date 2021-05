Nas Notícias “Cavaco tem de se ajudar a si próprio e estar calado quando não sabe do que está a falar” Por

A reforma das forças armadas tem dado que falar, nos últimos tempos, e Aníbal Cavaco Silva, antigo Presidente da República e ex-primeiro-ministro, deixou a sua opinião a respeito do tema, aproveitando para dar conselhos ao PSD e a Rui Rio sobre a posição que o partido laranja deveria tomar nesta matéria.

Para Cavaco Silva, seria “chocante” ver o PSD aprovar a reforma das forças armadas como é proposta pelo Governo de António Costa, esperando que o partido fundado por Sá Carneiro não dê ‘a mão’ ao Executivo socialista para aprovar o documento.

Ângelo Correia, figura destacada do PSD e coordenador do PSD para a defesa nacional, não gostou das palavras do antigo Presidente da República e apelou a Cavaco Silva para não dar palpites sobre este tipo de assunto.

“O professor Cavaco Silva que não fale. Tenho muito respeito pelo Cavaco Silva. Mas, assim como nós temos a obrigação de o respeitar e estimar, ele também tem de fazer um pequeno esforço para se ajudar a si próprio que é estar calado quando não sabe do que está a falar”, reagiu Ângelo Correia.

O coordenador do PSD diz que o antigo chefe de Estado, que enquanto tal desempenhou as funções de comandante das forças armadas, deveria remeter-se ao silêncio nesta matéria.

“Neste caso não tem qualquer sentido tático, nem técnico, nem político, são palavras de uma pessoa que desta área não sabe nada”, disse Ângelo Correia.

Em declarações na TVI 24, Ângelo Correia assegurou ainda que o diploma proposto pelo Governo não visa a retirada de poder das chefias militares para as colocar no poder político.

“É uma questão de arrumação de poder dentro das forças armadas”, esclareceu o social-democrata.