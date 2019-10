Católicos de Macau descontentes com ‘video mapping’ nas ruínas de São Paulo – Diocese

Muitos fiéis do território manifestaram “reações de descontentamento” sobre as imagens projetadas nas Ruínas de São Paulo, por ocasião dos 70 anos da República Popular da China, indicou a diocese de Macau.

“Sobre o conteúdo do espetáculo, foram manifestadas muitas reações de descontentamento por parte dos fiéis locais e de diferentes nacionalidades, por acharem que o uso dos monumentos históricos deve corresponder ao fim a que os mesmos se destinam”, de acordo com um comunicado publicado na página da rede social Facebook.

Naquele que é um dos marcos icónicos da cidade, foram projetadas, entre domingo e terça-feira, imagens das ruas de Macau, mas também da praça de Tiananmen, em Pequim, num de muitos eventos para assinalar os 70 anos da República Popular da China, fundada em 01 de outubro de 1949.

Para a diocese, a fachada das Ruínas de São Paulo “engloba um rico significado histórico e religioso” e que, embora já não sendo propriedade da diocese, é há muitos anos “símbolo da presença da fé católica” no antigo território administrado por Portugal.

Assim, na ocorrência de futuros espetáculos de ‘vídeo mapping’, a diocese propõe que o “conteúdo deve estar relacionado com o contexto religioso dos monumentos”.

Na mesma nota, a diocese mostra-se “disposta a colaborar com os respetivos serviços públicos, em diálogo e troca de impressões, no sentido de preservar e promover em colaboração com as autoridades locais, o precioso património histórico de Macau”.

O espetáculo de ‘vídeo mapping’ foi organizado pela Direção dos Serviços de Turismo de Macau, no âmbito das comemorações do 70.º aniversário da fundação da República Popular da China.