Nas Notícias Catarina Martins diz que PS “ainda não teve uma palavra” sobre a “sangria financeira” no Novo Banco Por

Catarina Martins admite que o Bloco de Esquerda (BE) está disponível para se sentar à mesa com o PS e assim definir um programa para a legislatura.

Porém, a líder do BE lembra que o partido que apoia o governo terá de responder a várias questões, entre as quais a atual situação no Novo Banco.

Catarina Martins quer definir estratégias para evitar que o dinheiro do Estado seja “para uns poucos” e não sirva para apoiar o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo.

A coordenadora do BE diz que até ao momento, por exemplo, o PS “ainda não teve uma palavra” sobre aquilo que chama de “sangria financeira” que está a ser feita no Novo Banco e teme que o peso acabe por cair na carteira dos portugueses.

À margem de uma visita à Guarda, Catarina Martins sublinhou ainda que o “Bloco de Esquerda nunca negou sentar-se à mesa para encontrar soluções para o país. Estamos muitos empenhados”.