Catarina Martins disponível para negociar com PS solução para a legislatura ou “ano a ano”

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, manifestou hoje a disponibilidade do BE para negociações com o PS com vista a uma “solução de estabilidade” para a legislatura ou, caso esta não aconteça, “negociações ano a ano para cada orçamento”.

Catarina Martins subiu hoje ao púlpito do Teatro Thalia, em Lisboa, quando os resultados do partido estão ainda longe de estabilizados, deixando claro que “o PS tem todas as condições para formar Governo” e, caso não tenha maioria absoluta, e precise de apoio parlamentar tem duas opções.

“Procurar uma solução de estabilidade que assuma a continuidade da reposição de direitos e rendimentos ao longo da legislatura, e isso deve estar refletido no programa de Governo que vier apresentar, ou realizar negociações ano a ano para cada orçamento. O BE manifesta a sua disponibilidade e, se a primeira não se realizar, estaremos também disponíveis para a negociação caso a caso”, garantiu.