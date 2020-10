Nas Notícias Casos de infeção com covid-19 batem recorde diário em Portugal Por

Portugal registou 2072 novos casos de infeção com covid-19, no último período de 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Este é o valor mais alto desde o início da pandemia, nunca tendo sido registados mais de 2000 casos no mesmo dia.

Cerca de 48 por cento dos 2072 novos casos de infeção foram notificados na região Norte.

“De acordo com as estimativas do Instituto Dr. Ricardo Jorge, estamos a enfrentar uma situação crescente que se tenderá a agravar nos próximos dias, de acordo com modelos matemáticos”, avisou a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica.

Nas últimas 24 horas, foram registadas sete mortes.

Quatro óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e três foram registados na região Norte.

Ainda de acordo com os dados da DGS, há 957 pessoas internadas, 135 das quais em unidades de cuidados intensivos.