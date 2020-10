Mundo Caso de Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga novamente em tribunal Por

A juíza Jennifer Dorsey recuperou as acusações de Kathryn Mayorga contra Cristiano Ronaldo, assumindo ser preciso clarificar se a modelo norte-americana estava apta a assinar o acordo de confidencialidade em 2010.

Depois do juiz Daniel Albregts ter decidido, no ano passado, que não havia indícios suficientes para levar Ronaldo a julgamento, fazendo arquivar o processo cível, o futebolista português vê-se novamente sob a atenção da justiça do estado do Nevada, nos EUA.

De acordo com a juíza Jennifer Dorsey, há suspeitas suficientes para averiguar se Kathryn Mayorga estava mentalmente capaz quando, em 2010, assinou o alegado acordo de confidencialidade sobre a relação com CR7, pelo qual terá recebido 318 mil euros em troca do silêncio.

Peter Christiansen, o advogado de Cristiano Ronaldo, recusou comentar o assunto, de acordo com o The Guardian.

A juíza Jennifer Dorsey terá comunicado às partes envolvidas que o tribunal tem de clarificar se Mayorga “tinha ou não capacidade mental” para assinar um acordo de confidencialidade com os representantes de Ronaldo, bem como “se alguma vez foi formado algum acordo entre as partes”.

Notificadas as partes, a juíza aguarda por uma resposta até ao final de novembro, deliberando depois se o processo vai avançar ou não.