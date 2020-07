Desporto Casillas de regresso ao Real Madrid Por

Iker Casillas, que esteve no FC Porto nas últimas cinco temporadas, vai regressar ao Real Madrid, revela o jornal Marca.

Segundo a publicação espanhola, o internacional espanhol vai exercer as funções de assessor de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

Apesar de ainda não estarem definidos os moldes do cargo, a Marca lembra que Zinedine Zidane, treinador dos ‘merengues’, teve exatamente as mesmas funções há uns anos atrás, antes de enveredar pela carreira de técnico.

Florentino Pérez vê em Iker Casillas uma figura “de primeira ordem” dentro do universo do Real Madrid, daí a decisão do presidente em querer o espanhol dentro da estrutura.