Casillas apresenta-se no arranque da época do FC Porto

O guarda-redes espanhol Iker Casillas foi um dos 22 futebolistas que hoje se apresentaram para o início da preparação do FC Porto para a época 2019/20, no centro de estágio do clube, no Olival.

Casillas, de 37 anos, sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino do FC Porto, em 01 de maio, tendo pouco tempo depois admitido que a continuidade da carreira de futebolista era uma incógnita, mas sem nunca assumir que iria ‘pendurar as botas’.

Há dois meses exatos, pouco após ter prolongado o contrato com o FC Porto, o internacional espanhol foi transportado de urgência para um hospital do Porto, onde foi submetido a um cateterismo de urgência e permaneceu cinco dias em observação, em consequência do episódio cardíaco sofrido durante o treino.

Hoje, Casillas colocou-se às ordens o treinador Sérgio Conceição, que, no entanto, não pôde contar com vários jogadores que deverão integrar o plantel da equipa vice-campeã nacional para a nova temporada, entre os quais o único jogador contratado neste defeso, o defesa Saravia, proveniente do Racing Avellaneda.

O maliano Marega e o congolês Mbemba, que estão a disputar CAN2019, o venezuelano Osorio, cuja seleção foi eliminada na sexta-feira da Copa América, e Danilo, que ajudou Portugal a conquistar a primeira edição da Liga das Nações, foram alguns ausentes no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.

O defesa João Pedro e os avançados Aboubakar e Marius também não se apresentaram, num início de trabalho que decorre à porta fechada, ao contrário de Sérgio Oliveira, que está de regresso ao clube portuense após ter sido emprestado aos gregos do PAOK.

O médio Herrera e o avançado Brahimi, cujo contrato com os ‘dragões’ já expirou, devem deixar o clube custo zero, em contraponto com os defesas brasileiros Éder Militão e Felipe, que foram transferidos para o Real Madrid e o Atlético Madrid, respetivamente, por 50 e 20 milhões de euros.

O FC Porto já tem três jogos de preparação agendados, com o Fulham (16 de julho, em Albufeira), Bétis de Sevilha (19 de julho, em Portimão) e Getafe ou Portimonense (21 de julho, em Portimão), estando o encontro de apresentação marcado para 27 de julho, frente ao Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, no Estádio do Dragão.

Plantel provisório do FC Porto para 2019/20:

– Guarda-redes: Iker Casillas, Vaná, Mbaye e Diogo Costa.

– Defesas: Alex Telles, Pepe, Manafá, Diogo Leite, Mbemba, Saravia (ex-Racing Avellaneda, Arg), Osorio (ex-Vitória de Guimarães), Tomás Esteves, João Pedro e Diogo Queirós.

– Médios: Danilo, Otávio, Bruno Costa, Loum, Sérgio Oliveira (ex-PAOK, Gre), Óliver e Romário Baró.

– Avançados: Marega, Corona, Soares, André Pereira, Fernando Andrade, Aboubakar, Marius, Galeno (ex-Rio Ave) e Fábio Silva.

Treinador: Sérgio Conceição.

Saíram: Éder Militão (Real Madrid, Esp), Felipe (Atlético Madrid, Esp) e José Sá (Olympiacos, Gre).