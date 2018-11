Mundo Casal substitui imagens nas molduras do IKEA por fotografias suas Por

Um casal cansou-se das imagens ‘falsas’ que surgem nas molduras do IKEA e decidiu substituí-las por fotografias suas. Aconteceu numa tarde de sábado muito movimentada na loja de Vilnius, na Lituânia.

“Já repararam nas fotos de bancos de imagens que compõe as molduras do IKEA? Nós achamos que são aborrecidas e falsas”, contextualizou Erikas Malisaukas.

A partir daí, o casal decidiu contar as molduras da loja e substituir as fotografias. Foram às redes sociais de ambos, imprimiram 100 fotografias e deslocaram-se à loja para a ‘operação’.

De acordo com a publicação que fizeram no Bored Panda, começaram por levar as molduras até à casa de banho para se sentirem mais à vontade, mas depressa perceberam que ninguém se preocupava.

Gintarė Pečkytė, a mulher do casal, explicou que um funcionário do estabelecimento se dirigiu a eles para pedir explicações.

“Dissemos que queríamos ver como as nossas fotos ficavam na sala. Ela acreditou”, contou.

Apesar de muitos utilizadores terem adorado a ideia do casal, há quem os acuse de serem egocêntricos. Por outro lado, alguns manifestam a preocupação por algum cliente poder levar as fotografias deles para casa.

Veja algumas imagens.