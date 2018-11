Casal expulso de concerto de metal… por estar a ter relações sexuais na primeira fila

‘Amor com amor se paga’, terá pensado o casal que assistia ao espetáculo.

Aconteceu na passada quarta-feira, em São Diego. Enquanto a banda interpretava um dos seus primeiros êxitos, ‘Davidian’, um casal decidiu responder com amor.

Na primeira fila, o casal – que não foi identificado – acabou expulso por ter sido apanhado a ter relações sexuais.

A banda deu conta do sucedido nas redes sociais.

“C’um caraças. Quando um homem e uma mulher são expulsos por estarem a ter sexo na primeira fila, sabes que foi de loucos”, escreveram.

San Diego! HOLY… FREAKIN… SH*T!!!?? When a guy and gal get ejected for having sex during "Davidian" (in the front row no less!?) you know it's gonna complete insanity! *no joke!*… WOW, what a welcome back you gave us, we are blown away!

Thank you San Diego!! pic.twitter.com/gDBqLWs2wM

— Machine Head (@MfnH) 22 de novembro de 2018