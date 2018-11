Local Casal esfaqueado por mulher junto a discoteca em Fafe Por

Um casal, com cerca de 30 anos, foi esfaqueado na madrugada deste domingo, junto a uma discoteca em Fafe. A discussão terá começado dentro do estabelecimento noturno.

De acordo com o Comando Territorial de Braga da GNR, em declarações à agência Lusa, o incidente aconteceu pelas 05h00, numa discoteca localizada na zona industrial do Socorro, em Fafe.

A alegada agressora e a outra mulher envolveram-se numa discussão no interior da discoteca. Uma delas acabou expulsa do estabelecimento.

Segundo a GNR, a mulher terá ido ao carro buscar uma faca e desferido golpes no pescoço do namorado da mulher com quem discutiu. Esta veio em seu socorro e acabou também por ser golpeada.

A agressora colocou-se depois em fuga, mas já foi identificada pelas autoridades.

As duas vítimas foram transportadas para o Hospital de Guimarães com ferimentos ligeiros.

A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária, uma vez que pode representar um homicídio de forma tentada.