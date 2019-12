Casa Pia vence Santa Clara nos Açores em jogo entre os últimos do grupo D da Taça da Liga

O Casa Pia venceu hoje o Santa Clara, por 2-1, na Taça da Liga de futebol, num jogo entre duas equipas que já não tinha ambições na prova e em que a emoção só chegou nos últimos minutos.

Nos Açores, depois de o Santa Clara conseguir o empate em período de descontos, o golo decisivo chegou no último ‘sopro’ do jogo, num grande golo de Mateus, que assegurou a vitória ao Casa Pia, naquele que foi o primeiro encontro de Ricardo Peres no comando técnico do último classificado da II Liga.

Com este resultado, o Casa Pia fica em terceiro lugar do grupo D da Taça da Liga, com três pontos, enquanto o Santa Clara, da I Liga, fica em último e sai da competição sem qualquer ponto conquistado.

Numa primeira parte disputada a ritmo de treino, apenas se registou uma oportunidade de golo, a favor do Santa Clara. Sete minutos corridos, Ukra, sem marcação, recebeu dentro da grande área, mas não acertou com as redes adversárias e atirou por cima da baliza à guarda de Vanderlaan.

A segunda parte começou praticamente com a melhor oportunidade de golo para o Casa Pia, protagonizado por um jogador do Santa Clara: após cruzamento, aparentemente inofensivo, João Lucas, com um corte defeituoso, acertou na malha superior da própria baliza.

A segunda parte desenrolou-se sem grande história, com o Santa Clara com mais bola, mas sem saber bem o que fazer com ela.

Na altura em que os açorianos estavam melhor no encontro, foi o Casa Pia quem marcou. O recém-entrado Kenidy, aos 77 minutos, após assistência de Mateus, mostrou eficácia dentro da área e atirou para o fundo das redes.

O Santa Clara procurou reagir, e depois de uma tentativa acrobática de Carlos Júnior, aos 86, defendida por Vanderlaan, iria chegar ao golo já em período de compensação. Aos 90+2, João Afonso, em missão ofensiva, cabeceou para o fundo das redes do Casa Pia.

Quando já se pensava que o jogo terminaria empatado, foi preciso esperar até ao fim para o se assistir ao melhor momento do encontro: no último suspiro do jogo, Mateus, com um grande remate fora da área, garantiu a vitória ao Casa Pia.

Jogo realizado no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores.

Santa Clara – Casa Pia, 1-2

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

0-1, Kenidy, 77

1-1, João Afonso, 90+2

1-2, Mateus, 90+4

Equipas:

– Santa Clara: André Ferreira, Zaidu, João Afonso, João Lucas, Patrick Vieira (Pineda, 81), Anderson Carvalho, Lucas Marques (Bruno Lamas, 46), Lincoln, Carlos Júnior, Ukra (Schettine, 71), Thiago Santana

(Suplentes: Marco, Fábio Cardoso, Bruno Lamas, Dennis Pineda, Francisco Ramos, Pablo Lima, Guilherme Schettine)

Treinador: João Henriques

– Casa Pia: Vanderlaan, Simão (Sountourra, 65) Marcelo, Pedro Machado, Rosa, Martim, Mateus, Rodrigo Dantas, Jorge Ribeiro, Roncatto (Kenidy,55), Jeka (Coito, 81).

(Suplentes: Rodolfo, Coito, Kikas, Sountoura, Kenidy, Joel, Carlitos)

Treinador: Ricardo Peres

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Lincoln (66), Jeka (76), Patrick (77)

Assistência: 379 espetadores