Casa da Música anuncia finalistas da segunda edição do prémio Novos Talentos

A Casa da Música anunciou hoje como finalistas da segunda edição do prémio Novos Talentos os músicos Bernardo Pinhal, Sérgio de A, Ricardo Coelho e Luís Duarte Moreira.

Em comunicado, a Fundação Casa da Música, que atribui o prémio em parceria com a seguradora Ageas, anunciou como finalistas o duo de piano composto por Bernardo Pinhal e Sérgio de A, o músico de jazz Ricardo Coelho e o trompista Luís Duarte Moreira.

Tal como os finalistas, o vencedor vai ser selecionado por voto do público, num concerto a ter lugar na sala Suggia da Casa da Música, no dia 04 de maio.

Os quatro finalistas são licenciados pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), no Porto, todos eles com múltiplas presenças em palcos internacionais, segundo as biografias disponibilizadas pela Casa da Música.

Criado em 2017, o prémio, que distinguiu na primeira edição o clarinetista Horácio Ferreira, “tem por objetivo distinguir e incentivar o trabalho de jovens músicos com idade até 35 anos e de nacionalidade portuguesa ou com residência em Portugal, de todos os géneros musicais, nas áreas da criação, interpretação e/ou desempenho em palco, e promover projetos artísticos de reconhecida qualidade”.

O prémio Novos Talentos Ageas inclui ainda a atribuição de 5.000 euros ao galardoado.

No ano passado, Horácio Ferreira reuniu o maior número de votos do público com as interpretações de “Grand Duo Concertant”, de C. M. von Weber, e “Shalom Aleichem, Rov Feidman”, de B. Kovács, acompanhado pelo pianista Bernardo Soares.