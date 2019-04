EUA Cartoon de português irrita filho de Trump Por

O caricaturista português António fez um desenho para o The New York Times (NYT) que irritou o filho do Presidente dos EUA. Donald Trump Jr. acusou a imagem de antissemitismo e o jornal… pediu desculpa.

O cartoon de António mostra um Donald Trump cego a ser guiado por um cão que tem… a cara de Benjamin Netanyahu, o polémico primeiro-ministro de Israel, e uma coleira com a estrela de David.

Esta simbologia levou vários leitores do NYT a criticarem quer o desenho, quer a ‘liberdade’ concedida pelo jornal ao caricaturista.

A polémica, contudo, só estalou quando aos críticos se juntou o filho do Presidente dos EUA.

“Repugnante”, classificou Donald Trump Jr, através do Twitter.

“Não tenho palavras para o antissemitismo flagrante mostrado aqui”, dizia ainda o texto do filho de Trump: “Imagine que isto estava noutro lado que não um jornal de esquerda?”

Na sequência desta intervenção de Donald Trump Jr, o NYT pronunciou-se.

Ao invés de defender o trabalho que publicou, o jornal pediu desculpa por o ter divulgado.

“Lamentamos profundamente a publicação de uma caricatura política antissemita na última quinta-feira na edição impressa do The New York Times que circula fora dos Estados Unidos e estamos comprometidos em garantir que nada disto volte a acontecer novamente”, informou o diário.

No pedido de desculpa, o NYT acrescentou que “tais imagens são sempre perigosas, e num momento em que o antissemitismo está em ascensão em todo o mundo, é ainda mais inaceitável”.

Veja o cartoon de António que deu origem a esta polémica.