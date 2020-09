Desporto “Cartilheiros pagos só para dizer mal do destituído”, acusa Bruno de Carvalho Por

Bruno de Carvalho, presidente destituído do Sporting, mantém a mira na direção de Frederico Varandas, numa altura em que os leões procuram montar um plantel que dê garantias de competitividade ao técnico Rúben Amorim.

Para o ex-dirigente, o Sporting está mais interessado em culpá-lo pela instabilidade, do que em recuperar o atraso para os rivais Benfica e FC Porto.

“Eu, se fosse um dos verdadeiros candidatos à presidência do Sporting, sentia-me ofendido”, começou por referir Bruno de Carvalho, no Twitter.

“Então os cartilheiros leoninos (nas TV e jornais) e os ‘perfis do desespero’ são todos pagos só para dizer mal do destituído, suspenso e expulso… Porque será?”, questionou.

Recorde-se que Bruno de Carvalho, absolvido de todas as acusações de que foi alvo no processo do ataque à Academia de Alcochete, nunca escondeu a ambição de voltar a liderar o Sporting.

O presidente destituído tem alegado que foi vítima da “teia de interesses, grupos, lobbies” que está a apoderar-se do emblema de Alvalade.