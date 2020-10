Nas Notícias Carrilho novamente absolvido de crime de violência doméstica Por

O Tribunal Local Criminal de Lisboa voltou a absolver Manuel Maria Carrilho de um crime de violência doméstica sobre Bárbara Guimarães, num julgamento reaberto por deliberação da Tribunal da Relação de Lisboa.

No julgamento inicial, concluído em 2017, a apresentadora, que à data dos factos estava casada com o ex-ministro e professor universitário, alegou que o arguido tinha ameaçado atirá-la pelas escadas do apartamento do casal, no outono de 2013, acrescentando que os filhos iriam “rezar” por ela no funeral.

O Ministério Público (MP) quis aditar este incidente à acusação, pretensão recusada pela juíza Joana Ferrer. Após recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, este mandou reabrir o julgamento, no final de 2018.

A juíza Joana Ferrer voltou a absolver Manuel Maria Carrilho, em março de 2019, por não ter ficado convencido da veracidade dos factos. Novamente, a Relação reenviou os factos para o Tribunal Local Criminal de Lisboa.

Hoje, a juíza voltou a absolver Carrilho, mas condenando o ex-ministro a pena de multa por difamação.

À saída do tribunal, o professor universitário, citado pela Lusa, acusou a Relação de Lisboa de “perseguição”.