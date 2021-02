Nas Notícias Carreiras acusa Rio de planear “vitimização” por prever mau resultado nas autárquicas Por

Carlos Carreiras, autarca eleito pelo PSD, acusou o líder do partido, Rui Rio, de estar intencionalmente a desvalorizar as próximas eleições autárquicas.

O presidente da Câmara de Cascais reagiu “com incredulidade” à notícia de que Rio defende o adiamentou, por 60 dias, das eleições autárquicas, a serem marcadas entre 22 de setembro e 14 de outubro.

“Esta é uma jogada tática: adiar permite ganhar tempo; não adiar dá ao presidente do partido a oportunidade de construir uma narrativa de vitimização que justificará, com sete meses de antecedência, um possível mau resultado nas autárquicas”, sustentou o antigo coordenador autárquico do PSD, considerando que “o processo autárquico no PSD é uma inexistência”.

Numa forte crítica ao presidente do PSD, o autarca social-democrata defendeu que Rui Rio vê a constituição das listas “como uma ida ao supermercado, onde os melhores candidatos estão disponíveis em prateleiras, prontos para serem açambarcados”.

“A ideia de Rui Rio desqualifica os partidos, faz dos estatutos e regulamentos internos tábua rasa e é hostil aos milhares de militantes e estruturas que, ao longo de décadas, trabalham para a seleção de quadros políticos”, acusou Carreiras.

Num artigo de opinião, publicado pelo jornal I, o edil de Cascais deixou algumas questões a Rui Rio e ao PSD: “Onde é que mora a ambição do partido mais popular de Portugal? Desde quando é que nos acobardámos ao ponto de não ter ânimo, sequer, de ir à luta pelas nossas ideias, pela nossa visão de sociedade, pelos milhões de portugueses de norte a sul que são esmagados pelo projeto hegemónico do PS? Desde quando é que deixámos de lutar a luta com sentido? Como é que os portugueses olham para estes sinais de derrotismo endémico do líder do partido?”.

“Rui Rio chegou a este ponto porque foi incapaz de unir o partido. Falhou na primeira tarefa do líder: pacificar. Está agora a pagar o preço dessa segregação a que votou uma parte importante do PSD”, concluiu Carlos Carreiras.