Carnaval de Ovar de 2019 vai impor copos recicláveis nos bares associados à festa

A organização do Carnaval de Ovar anunciou na quinta-feira que vai reforçar a sustentabilidade ambiental do evento, impondo aos bares o uso de copos recicláveis, o que permitirá reduzir a circulação desses recipientes em mais de 60 por cento.

Considerando que os estabelecimentos de bebidas distribuídos pelo recinto da festa necessitavam de cerca de 100.000 copos plásticos só nos cinco principais dias do evento, o objetivo da autarquia é que, no mesmo período de 2019, o número desses recipientes passe a situar-se apenas entre os 35.000 e os 40.000.

“Queremos ser um Carnaval ambientalmente sustentável”, declarou o vereador Alexandre Rosas, que assume a coordenação-geral do Entrudo de Ovar, no distrito de Aveiro.

“Até aqui as pessoas eram servidas em copos plásticos que se deitavam para o lixo mal ficavam vazios, mas em 2019 os bares vão ter de usar um ‘ecocopo’ especial, resistente, que o cliente terá de pagar e do qual se poderá servir no resto da noite”, explicou.

Adquiridos “em hasta pública pela autarquia”, os recipientes exibirão uma estética própria associada ao evento e foram pensados até como “colecionáveis”.

Serão disponibilizados ao público a um preço que “ainda está por definir”, mas, considerando que o seu custo individual, “não deverá ultrapassar os 50 cêntimos”, adiantou.

O vereador encara a estratégia como “um apelo à consciência das pessoas, na tentativa de as sensibilizar para a adoção de comportamentos ambientalmente mais responsáveis e para a produção de menos resíduos”.

Quanto às restantes componentes do programa de 2019, Alexandre Rosas destaca três, a começar pela manutenção dos controlos de segurança no acesso às praças e ruas que acolhem a chamada “Noite Mágica” de segunda para terça-feira de Carnaval, o que não invalida a habitual entrada livre no recinto.

Além disso, a câmara vai lançar uma publicação própria sobre a história do Entrudo de Ovar e apoiará, igualmente, a estreia da curta-metragem “Carnaval Sujo”, em cuja produção estiveram envolvidas instituições do concelho.

O programa de animação vai arrancar em 09 de fevereiro, volta a prolongar-se por cerca de um mês e distribuir-se por várias atividades, com recurso a um orçamento global na ordem dos 650.000 euros.

Alexandre Rosas admitiu que “só metade dessa verba será autossustentável”, mas realça que o Carnaval de Ovar tem evoluído de forma “positiva e regular” rumo ao autofinanciamento pleno de cada uma das suas edições e justifica dessa forma uma política de preços quase inalterada.

“Os desfiles mantêm-se todos ao mesmo valor e a única alteração é no acesso ao ‘Espaço Folião’ que, dada a elevada procura, passa a ter bilhetes diários a cinco euros e pulseiras livre-trânsito um euro mais caras”, precisou.

Xande de Pilares, Nelson Freitas, Blaya, Olga Ryazanova e Quim Barreiros são alguns dos músicos já anunciados para esse palco específico, em concertos de entrada paga ou gratuita a realizar entre 22 de fevereiro e 05 de março.