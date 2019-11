Motores Carlos Vieira e Macedo e Silva dividem triunfos nos Clássicos no Algarve Por

Quando se esperava que João Macedo e Silva dominasse por completo os acontecimentos na última prova do Campeonato de Portugal de Clássicos de Velocidade, Carlos Vieira deu um ‘ar da sua graça’ e ganhou a primeira corrida do fim de semana.

No Autódromo Internacional o piloto do Porsche 911 RSR preparado pela Aurora conseguiu impor-se, mas apenas no domingo, já que Carlos Vieira esteve a um grande nível.

No sábado Macedo e Silva, que garantira a ‘pole-positon’, atrasou-se na primeira volta devido a um pião, abrindo caminho para uma exibição notável de Carlos Vieira, que assim conseguiu a sua primeira vitória após o regresso à competição na prova anterior, em Braga.

Os protagonistas da categoria H75 ficaram logo atrás, com uma intensa discussão pelo primeiro lugar entre Macedo Silva, Rui Azevedo, Joaquim Jorge e Rómulo Mineiro. Todos eles passaram pelo comando dos H75, mas o piloto do Porsche conseguiu superar a armada Escort já nas últimas voltas.

Rui Alves completou o top cinco dos H75, enquanto o Porsche 911 RS 3.0 do regressado Pedro Bastos Rezende garantiu o sexto lugar da categoria. Nos H71, vitória para o Lotus Elan 26R de Joaquim Soares, seguido pelo Alfa Romeo GTAm da dupla Bruno Duarte – Filipe Jesus, enquanto João Vieira completou o pódio, ao volante do Porsche 914 6GT.

Jorge Cruz impôs-se nos H81 ao volante no BMW 323i, sendo acompanhado no pódio da Corrida 1 pelo novo campeão da categoria, Fernando Xavier, e por Nuno Augusto.

O pódio do Grupo 5, liderado por Carlos Vieira, também teve António Soares e Luís Carlos, sendo José Balça (Lotus Cortina) venceu os H65 e foi terceiro classificado na Taça 1600, ganha por Joaquim Soares, seguido por Fernando Xavier.

Nos Clássicos 1300, Bruno Pires voltou a mostrar a sua rapidez e juntou a ‘pole-position’ à vitória na Corrida 1 entre os H71. O piloto do Datsun 1200 sagrou-se automaticamente campeão, com as ausências de Paulo Miguel MG Midget e Cândido Monteiro (Datsun 1200), que matematicamente era os únicos pilotos que poderiam impedir o título de Bruno Pires.

Nos H75, José Fafiães protagonizou um excelente regresso aos Clássicos 1300, vencendo a categoria com o Datsun 1200, na frente de João Braga (Datsun 1200), que com este resultado conquista o título dos H75.

Carlos Vieira não repetiu a façanha da véspera no domingo pois apesar de começar a segunda corrida na frente a roda traseira esquerda do seu Ford Escort soltou-se e teve de ‘encostar’, deixando assim caminho livre a João Macedo e Silva, que assim impôs o seu Porsche 911 RSR, impondo-se nos H75, enquanto Rui Azevedo chamou a si a segunda posição, no melhor dos Ford Escort

Joaquim Jorge completou o pódio, numa prova onde Rui Alves foi quarto, diante de Rómulo Mineiro, perfazendo cinco Ford Escort na cinco primeiras posições. Aliás os lugares do pódio foram ocupados por modelos da marca da oval, com Fernando Soares na frente de Luís Carlos e João Cruz.

Jorge Cruz voltou a impor-se nos H81 com o seu BMW, enquanto Joaquim Soares se impôs nos H71 com o Lotus Elan 26R.

Nos Clássicos 1300, vitória para o regressado José Fafiães e o Datsun 1200, seguido pelos Datsun de João Braga e João Alegria, que completaram o pódio dos H75. Miguel Barata, no Datsun 1000 de Veloso Amaral, triunfou na Taça 1000.