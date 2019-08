Fórmula 1 Carlos Sainz Jr duvida das vantagens do simulador durante a pausa de verão Por

Para muitos pilotos de Fórmula 1 a pausa do verão foi aproveitada para treinar vários dos circuitos da segunda metade da época no simulador. Carlos Sainz Jr duvida da eficácia deste treino.

Um dos pilotos que recorreu ao simulador durante as férias da F1 foi Lando Norris, companheiro de equipa de Sainz Jr na McLaren, mas o espanhol tem um entendimento diferente sobre a utilidade de tal prática.

O piloto de Madrid admite que passou bastante tempo no simulador da McLaren, mas não considera que o tempo extra de Norris no simulador lhe dê qualquer vantagem no carro real. E dá o exemplo de Lewis Hamilton, que não é um grande fã dos simuladores.

“Não vi nada em Lando que não tivesse visto em Lewis. Isso não explica o tempo no simulador. Se percebem o que quero dizer. Penso que Lewis é um bom exemplo de como a grande condução só vem de guiar um bom carro e depois o resto da sua vida é completamente difrente, e ele é tão bomo Lando ou Max, senão melhor”, sublinha Carlos Sainz Jr.