Fórmula 1 Carlos Sainz Jr com "boas sensações" na McLaren

Carlos Sainz Jr afirmou que tem boas sensações no seio da McLaren, depois da equipa se ter classificado na quarta posição dos construtores no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 deste ano.

Uma reformulação foi operada no seio da equipa de Woking, com o ex-Porsche Andreas Seidl a assumir as ‘rédeas’ e o piloto espanhol a beneficiar claramente da evolução do monolugar laranja e de um motor Renault à altura de boas performances em muitas ocasiões da temporada.

Ainda assim, Sainz Jr viu-se na luta com os seus rivais da Renault e da Toro Rosso pelo posto de melhor dos ‘outros’, atrás de Mercedes, Ferrari e Red Bull. Em parte por culpa das três primeiras corridas, onde o piloto madrileno terminou fora dos pontos.

“Tive boas sensações desde que passei para a McLaren mesmo se as coisas não pareciam prometedoras em 2018”, confessa o titular do MCL-34 # 55, referindo também: “Houve algumas conversas com muitos engenheiros, muita gente – Zak (Brown, o ‘patrão) e outros”.

“Não sei. O projeto em si mesmo transmitia-me boas vibrações. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com os bons resultados, mas estas boas vibrações traduziram-se rapidamente em resultados e uma mudança de abordagem da McLaren, uma grande mudança na estrutura da equipa”, enfatiza Carlos Sainz Jr.

O filho do antigo Campeão do Mundo de Ralis acabou por ver consagrados os seus esforços individuais com um terceiro lugar no Brasil, mesmo se não pôde saborear o pódio pois só garantiu o resultado após a penalização de Lewis Hamilton. E o 10º lugar conseguido nos últimos instantes do derradeiro Grande Prémio da época, no Abu Dhabi, garantiu-lhe o sexto posto no campeonato de pilotos, o que foi uma espécie de ‘cereja no topo do bolo’.