Fórmula 1 Carlos Sainz Jr acredita numa “boa surpresa” por parte da McLaren Por

Carlos Sainz Jr acredita numa “boa surpresa” por parte da McLaren. Na apresentação do novo MCL34 o espanhol considerou que a Renault pode ajudar a equipa a dar um “grande passo” em frente em termos de evolução.

Depois de Cyril Abiteboul se ter referido aos ganhos significativos de potência conseguidos no motor Renault durante o inverno, Sainz Jr está convencido que a formação de Woking pode conseguir desempenhos melhores do que em 2018, embora não esteja demasiado otimista.

“Toda a gente fala muito bem do motor. Espero realmente que falem dele e tenhamos uma boa surpresa nos testes com esses cavalos de potência a mais. No ano passado, como piloto da Renault, teríamos precisado desses cavalos para bater a Haas mais regularmente. Por isso espero que venham, porque já teremos dado um grande passo por esta equipa, pela McLaren”, considera o piloto espanhol.

Carlos Sainz Jr não avança que posição no campeonato quer ver a sua equipa, mas vai dizendo: “Seria um grande passo para nós estarmos numa posição mais confortável. Acho que a equipa fez o seu trabalho de casa mito bem. Já vimos o carro pronto aqui, cinco dias antes dos testes, e isso é um bom sinal porque significa que o carro ficou pronto mais cedo e de uma forma mais fácil do que no ano passado. E isso já é um bom passo”.

“Acho que a filosofia da equipa este ano é ter calma em termos de previsões e com a posição em que queremos estar. Até ver o que os outros estão a fazer é impossível sabermos onde estamos. Penso que somos otimistas em relação à direção que seguimos com o conceito e as direções que tomamos ao reestruturar toda a equipa. Não apenas ao conseguir novas pessoas, mas também boas pessoas que já tínhamos na McLaren, juntando-as em áreas onde podemos explorar melhor o seu talento”, reflete o madrileno.

Carlos Sainz Jr pensa que a McLaren tem talento, e que podem surgir ideias que podem fazer a diferença: “Penso que tudo se está a juntar. Estou a chegar a meio de um projeto. Tendo um contrato de dois anos e agora vou trabalhar com isso e estou confiante. Gosto do que vejo, gosto da forma como a reestruturação está a decorrer e agora estamos preparados para começar a correr e ver como está o carro e a partir daí começar o desenvolvimento e a recuperação”.